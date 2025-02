Yeliz Koc: «Vielleicht hätte ich auch streiten und schreien sollen»

Es war eine Überraschung am späten Samstagabend: Reality–Star Yeliz Koc (31) musste das Dschungelcamp nach Jürgen Hingsen (67) als zweites verlassen. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news spricht sie darüber, warum sie gerne noch in der RTL–Show «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» (auch auf RTL+) geblieben wäre, was sie vielleicht anders hätte machen müssen und wie nun ihre weiteren Pläne aussehen.