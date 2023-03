«Yellowjackets»: Wie geht es mit dem Survival-Drama weiter?

Etwas Dunkles lauert in der Wildnis

«Yellowjackets» erzählt die Geschichte eines erfolgreichen Teams junger Fussballerinnen. Aber die Coming-of-Age-Geschichte nimmt schon früh eine dramatische Wendung, als das Flugzeug der Highschool-Schülerinnen auf dem Weg zu einem Turnier über der kanadischen Wildnis abstürzt. Es entwickelt sich ein Survival-Thriller voller Mystery- und Horrorelemente, in dem selbst Kannibalismus eine Rolle spielt. Die Überlebenden können 19 Monate später gerettet werden, doch was genau ist in den Wäldern passiert? Und warum ist das, was damals begann, auch gut 25 Jahre später immer noch nicht vorbei?