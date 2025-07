«Yellowstone»-Ableger «1923» mit Harrison Ford startet auf Netflix

Darum geht es in «1923»

Im Jahr 1923 führt das Ehepaar Jacob (Harrison Ford, 82) und Cara Dutton (Helen Mirren, 79) die Yellowstone Ranch im ländlichen Montana. Urplötzlich bedroht eine Heuschreckenplage die Viehzucht, die für die Familie Dutton so überlebenswichtig ist. Beim Versuch, seine Nutztiere auf höher gelegenes Weideland in den Bergen zu führen, gerät Jacob Dutton in einen Konflikt mit dem schottischen Einwanderer Banner Creighton, gespielt von «Game of Thrones»–Star Jerome Flynn (62). Der sucht sich wiederum nach einer mörderischen Auseinandersetzung Hilfe beim wohlhabenden Grossunternehmer Donald Whitfield (Ex–James–Bond Timothy Dalton, 79), einem für die Duttons überaus bedrohlichen Gegner.