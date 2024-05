«Yellowstone»-Schauspieler Dabney Coleman stirbt mit 92 Jahren

Geboren wurde Dabney Coleman 1932 in Texas. Seine Schauspielkarriere kam in den 60er Jahren ins Rollen, als er erste Serienrollen in «Auf der Flucht», «Bonanza» und «Columbo: Doppelter Schlag» verkörperte. Auch in «The Guardian – Retter mit Herz», «Boardwalk Empire», «Law & Order» oder «Navy CIS» wirkte Coleman mit. Später in den 70ern folgten dann erste Filmrollen, darunter in «Flammendes Inferno» (1974) oder «700 Meilen westwärts» (1975). In der Komödie «Warum eigentlich ... bringen wir den Chef nicht um?» (1980, Originaltitel «Nine to Five») spielte er die Hauptrolle neben Jane Fonda (86). Mit Letzterer spielte er auch im Drama «Am goldenen See» (1981) mit.