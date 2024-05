«Yellowstone»-Stars Ryan Bingham und Hassie Harrison haben geheiratet

Die «Yellowstone»–Co–Stars Ryan Bingham (43) und Hassie Harrison (34) sind nun offiziell ein Ehepaar. Das Paar hat in Harrisons Familienanwesen in Dallas, Texas, den Bund fürs Leben geschlossen. Das verrieten die beiden in einem Interview mit «Vogue». Der Dresscode für die Zeremonie war demnach «Cowboy Black Tie». «Ich wusste, dass ich Western wollte, aber es sollte elegantes Western sein», so die Braut.