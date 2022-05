«Yellowstone»: Western-Prequel mit Helen Mirren und Harrison Ford

Ford als Serien-Star

Für Ford bedeutet die Rolle eine bislang seltene Reise in die Welt der TV-Produktionen. Bislang wirkte er immer nur als Gaststar in Serien mit. Unlängst machte aber die Meldung die Runde, dass er auch in der Apple-Serie «Shrinking» der «Ted Lasso»-Macher eine Hauptrolle an der Seite von Jason Segel übernehmen wird.