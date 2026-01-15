Yerin Ha und Luke Thompson feiern glamouröse «Bridgerton»-Premiere

Obwohl sein jüngerer und älterer Bruder bereits unter der Haube sind, zeigt Lebemann Benedict Bridgerton (Luke Thompson) in Staffel vier kein Interesse an der Ehe. Das ändert sich jedoch, als er auf einem Maskenball einer mysteriösen Dame in Silber (Yerin Ha) begegnet. Er beginnt eine Suche nach der Identität der Unbekannten, die es ihm so sehr angetan hat.