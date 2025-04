«Yes or No Games»: Steven Gätjen moderiert neue Quiz-Game-Show

Das Besondere an der Show ist die «Magic Cube» genannte Spielfläche, die aus vier Meter hohen LED–Wänden besteht. Diese lassen mithilfe von Augmented und Virtual Reality neue Welten entstehen, etwa «Mond» oder «Blutbahn». Die Technologie soll die Teilnehmer zudem ins alte Rom transportieren. In diesen Spielewelten gilt es, sich Rätseln und Aufgaben zu stellen. Am Runden–Ende stellt Steven Gätjen dann eine Frage, die ausschliesslich mit einem «Yes or no» – also auf Deutsch: Ja oder Nein – zu beantworten ist.