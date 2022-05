Yes-Schlagzeuger Alan White mit 72 Jahren gestorben

Alan White spielte für John Lennon, Joe Cocker und Co.

White war seit 1972 durchgängig Mitglied von Yes. 1983 feierte die Band nach zahlreichen grossen Erfolgen in den 70er-Jahren in den USA und Grossbritannien mit ihrem Album «90125» auch in Deutschland ihren grössten Triumph. Der darin enthaltene Song «Cinema» wurde darüber hinaus mit einem Grammy ausgezeichnet. Neben seinem Engagement für Yes war White auch ein gefragter Studiomusiker. So arbeitete er unter anderem auch mit Grössten wie John Lennon (1940-1980), George Harrison (1943-2001) oder Joe Cocker (1944-2014) zusammen.