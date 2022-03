«Yesterday» im Free-TV : Charmante Abrechnung mit der Pop-Maschinerie

Als er eines Nachts mit dem Fahrrad unterwegs ist, wird die ganze Welt Zeuge eines plötzlichen, mysteriösen Stromausfalls. Jacks Pechsträhne hält an und just als der Blackout die kleine britische Hafenstadt Lowestoft erreicht, in der er wohnt, wird er von einem Bus erfasst. Während er bei dem Vorfall nur zwei Zähne verliert, geht der gesamten Weltbevölkerung aber etwas viel Wichtigeres verloren - die Erinnerung an die Beatles und all ihrer Hits. Glaubt Jack zunächst noch an einen bösen Scherz seiner Freunde, als keiner von ihnen den Song «Yesterday» kennen will, merkt er nach einer kurzen Google-Recherche schnell, dass ausser ihm tatsächlich niemand mehr John, Paul, George und Ringo kennt. Seine Chance, mit den Hits der Beatles eine Weltkarriere zu starten...