Yoko Ono wird 90: Spannende Fakten über John Lennons Witwe

Eine wegbereitende Künstlerin

Was viele bei Yoko Ono gerne vergessen: Sie hatte sich bereits vor der Ehe mit John Lennon einen Namen in der Kunstszene gemacht. Sie etablierte sich in New York als Konzeptkünstlerin und gilt als Wegbegleiterin der US-amerikanischen Fluxus-Bewegung. Dabei kommt es nicht auf das Werk an sich an, sondern vielmehr auf die schöpferische Idee. Zu ihren bedeutendsten Konzeptarbeiten gehört «Cut Piece» - dabei durfte das Publikum mit einer Schere die Kleidung der Künstlerin Mitte der 60er Jahre herunterschneiden. Bis heute gehört es zu einem geschätzten Werk der Performancekunst. US-Model Kendall Jenner (27) hat es für das «W Magazine» einmal humoristisch nachgestellt.