«You»-Star Penn Badgley: Seine eineiigen Zwillingssöhne sind da

«Ich unterbreche den Vaterschaftsurlaub meiner Zwillinge, um ein Live–Event im Symphony Space am 14. Oktober in New York City anzukündigen, bei dem wir die Veröffentlichung unseres Buches ‹Crushmore› unterstützen. Darauf bin ich wirklich stolz», flüstert er in die Kamera. Der Grund dafür liegt auf der Hand – der Nachwuchs schlummert im selben Raum und soll tunlichst nicht geweckt werden. Als Beweis gewährte er einen kurzen Blick auf die «winzig kleinen Babyfüsschen».