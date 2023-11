«Young Sheldon» endet nach der siebten Staffel

«Young Sheldon» ist das Spin–off–Prequel von «The Big Bang Theory» und erzählt die Geschichte des jungen Sheldon Cooper in den späten 1980er– und frühen 1990er–Jahren im US–Bundesstaat Texas. Die Hauptrolle spielt Iain Armitage (15). In der Ur–Serie übernahm die Rolle Jim Parsons (53). «The Big Bang Theory» lief von 2007 bis 2019 in insgesamt zwölf Staffeln. «Young Sheldon» startete bereits parallel ab 2017. In Deutschland liefen und laufen beide Serien bei ProSieben.