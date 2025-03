Yvonne Catterfeld fühlte sich «wie eine Kunstfigur»

Mit 45 Jahren blickt Sängerin und Schauspielerin Yvonne Catterfeld heute selbstbewusst und kritisch auf ihre Anfänge im Musikgeschäft zurück. In einem offenen Interview in der aktuellen Ausgabe des «Stern»–Magazins enthüllt sie jetzt, wie fremd sie sich in ihrer eigenen Haut fühlte, als ihre Karriere Anfang der 2000er–Jahre Fahrt aufnahm. «Ich habe mich während der ersten Hälfte meiner Karriere wie eine Kunstfigur gefühlt», gesteht die Musikerin. Die erfahrene Künstlerin findet dabei drastische Worte: «Diese Erfahrung war so intensiv und zerstörerisch, dass ich mit der Zeit total impulsiv geworden bin.»