Yvonne Catterfeld: «Für meinen Sohn lehne ich Projekte ab»

Sie sind seit rund 20 Jahren in der Musikwelt unterwegs. Was hat sich in der Branche am stärksten verändert und was bedeutet das für Ihre Arbeit?

Catterfeld: Definitiv mehr Eigeninitiative in Sachen Social Media. Und wenn man vorher schon immer erreichbar war und sein sollte, so ist es nun noch extremer geworden. Social Media, vor allem TikTok ist das «must do», wenn es um Musik geht, aber da stecke ich noch in den Kinderschuhen (lacht). Und es ist zeitintensiv. Gut finde ich, dass man selbst mehr steuern kann und ganz andere Möglichkeiten hat zu zeigen, wie man ist. Ansonsten gibt es so viele Musikformate und –sendungen nicht mehr, mit denen ich gross geworden bin. So viele Plattformen zum Bewerben eigener Musik gibt es nicht, ausser eben Social Media. Je privater offenbar, desto besser. Früher war das umgekehrt. Auch der ganze Veröffentlichungs–Modus hat sich verändert. Aber das lasse ich sowieso lieber andere planen. Dies wiederum ist entspannter, da man Song nach Song raushaut und währenddessen Zeit zum Album hat. Früher musste das Album schon zu Anfang fertig sein.