Yvonne Catterfeld: «Patchwork kann eine Bereicherung sein»

Oliver Wnuk lebt ebenfalls in Bayern

Was die Situation sicher ebenfalls erleichtert: Auch der in Konstanz am Bodensee geborene Wnuk lebt nach vielen Jahren in Berlin seit vergangenem Sommer am Starnberger See in Bayern. «Für mich hat Berlin nach 18 Jahren ein bisschen seinen Reiz verloren. Die Stadt hat mich immer mehr angestrengt und ich glaube, dass Bayern, dass das Ländliche, mir gerade mehr taugt», erzählte Wnuk im Herbst 2024 im «tz»–Interview.