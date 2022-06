Yvonne Gabriel über Vater Gunter: «Er war kein Familienmensch»

Am 22. Juni 2017 sorgte eine Todesmeldung für Aufsehen in Deutschland: Country-Sänger Gunter Gabriel starb an den Folgen eines Treppensturzes. Elf Tage zuvor feierte der Musiker noch seinen 75. Geburtstag. In den 70er Jahren gelang Gabriel mit dem Song «Er ist ein Kerl (Der 30 Tonner Diesel)» erstmals ein Charterfolg. Es folgten Lieder wie «Hey Boss, ich brauch mehr Geld» und «Komm unter meine Decke».