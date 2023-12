Zac Efron würdigt Matthew Perry bei «Walk of Fame»-Zeremonie

Zac Efron (36) erinnert bei der Enthüllung seines Sterns auf dem «Hollywood Walk of Fame» an einen verstorbenen Kollegen. Der «High School Musical»–Star würdigte am Montag in seiner Rede Matthew Perry, mit dem er 2009 «17 Again» drehte. Perry wurde am 28. Oktober tot im Whirlpool seines Hauses aufgefunden. Er wurde 54 Jahre alt.