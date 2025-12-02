Zachery Ty Bryan: Verlobte soll versucht haben, ihn zu überfahren

Bryan war schon einmal in Haft

Es ist nicht das erste Mal, dass Bryan im Konflikt mit dem Gesetz steht. Er soll zum sechsten Mal innerhalb von fünf Jahren verhaftet worden sein. Im Oktober 2023 bekannte er sich vor Gericht zum Vorwurf der häuslichen Gewalt schuldig und wurde zu 36 Monaten Bewährung und sieben Tagen Haft verurteilt.