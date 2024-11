Zahlreiche Stargäste bei Sabrina Carpenters Konzert in Inglewood

Doch damit nicht genug: Sängerin Noah Cyrus (24), Musiker Robin Thicke (47) und Singer–Songwriter John Mayer (47) besuchten den Auftritt der «Espresso»–Interpretin ebenfalls. Sabrina Carpenter tourt seit September mit ihrer «Short n' Sweet»–Tour durch die USA und Kanada. Nach einem letzten Auftritt in Inglewood am 18. November setzt sie ihre Tournee im März 2025 durch Europa fort und macht unter anderem Halt in Paris und Amsterdam.