Zahnpflege unterwegs: Warum Mundhygiene auch im Urlaub wichtig ist

Wie halten wir unsere Zahnbürste im Urlaub sauber?

Pindur: Starten wir in den Urlaub, so sollte die Zahnbürste natürlich nicht einfach in den Kulturbeutel gesteckt, sondern in entsprechenden Boxen verwahrt werden. Ideal sind kleine Reise–Sets aus Apotheke und Drogerien, die neben der Bürste auch alles Weitere für die Zahnpflege unterwegs bereithalten. Ob zuhause oder unterwegs: Sinnvoll ist die gründliche Reinigung der Bürste vor und nach dem Einsatz unter warmem Wasser. So lassen sich Essens– bzw. Zahnpasta–Reste entfernen – bei schlechter Wasserqualität stilles Mineralwasser nehmen. Benutzen sollte man die Bürste aber erst wieder, wenn sie trocken ist. Gegebenenfalls eine zweite verwenden.