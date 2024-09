Zahnputztabletten und Co.: So klappt Nachhaltigkeit bei der Zahnpflege

Zahnbürste, Zahnseide und Interdentalbürsten: Bei der täglichen Zahnpflege kommt so einiges an Plastik zusammen. Auch die Zahnpasta befindet sich in einer Tube aus Kunststoff. Was für gesunde Zähne unabdingbar ist, tut unserer Umwelt keinen grossen Gefallen. Doch es gibt Produkte, die Nachhaltigkeit und gute Mundhygiene vereinen können und für viele Zahnpflegeartikel finden sich ökologische Alternativen.