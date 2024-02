Zara Larsson würde gerne beim ESC in ihrer Heimat Schweden auftreten

Die schwedische Popsängerin Zara Larsson (26), die im vergangenen Jahr mit David Guetta (56) und der gemeinsamen Single «On My Love» die Charts eroberte, veröffentlicht am 9. Februar ihr neues Album «Venus». Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verrät die Musikerin, warum ihr neues Werk nach der römischen Liebesgöttin benannt ist, was sie auf Tournee aus ihrer Heimat besonders vermisst und warum sie nicht in allen Bereichen ihres Lebens selbstbewusst ist. Zudem erzählt sie, welchen Bezug sie zum in diesem Jahr in Schweden stattfindenden Eurovision Song Contest hat und wie sie ihr Schauspieldebüt für einen Netflix–Film erlebt hat.