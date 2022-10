Zara Tindall über ihre Mutter: Prinzessin Anne ist ihr Vorbild

Zara Tindall (41) ist das Gesicht einer neuen Kollektion der britischen Bekleidungsmarke Musto. In einem kurzen YouTube-Video, in dem Tindall in dieser Rolle vorgestellt wird, spricht die Tochter von Prinzessin Anne (72) unter anderem über ihre Kindheit und darüber, dass ihre Mutter ihr Vorbild ist.