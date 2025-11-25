Zara und Mike Tindall in London: Nicht ihre typische Date Night

Stattdessen stand nun ein öffentlicher Auftritt auf dem Programm. Die Tochter von Prinzessin Anne (75) und der ehemalige Rugbyspieler posierten auf dem roten Teppich der Beauty Awards lächelnd für die Fotografen. Das Paar strahlte sich dabei wie frisch verliebt an. Zara Tindall erschien in einem schwarzen Kleid, das an Ausschnitt und unter dem Brustbereich mit Perlen versehen war. Dazu wählte sie eine glitzernde Clutch und schwarze Heels. Ihre Haare steckte sie hinten zusammen. Ehemann Mike Tindall präsentierte sich an ihrer Seite in einem marineblauen Blazer, einer dunklen Stoffhose und einem weissen Hemd. Schwarze Anzugschuhe rundeten das Outfit ab.