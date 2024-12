Zayn Malik sagt Show in Newcastle in letzter Sekunde ab

Zayn Malik (31) hat in letzter Sekunde einen Auftritt in Newcastle abgesagt. Der ehemalige One–Direction–Star sollte am Dienstagabend (3. Dezember) im Rahmen seiner «Stairway to the Sky»–Tour in der Newcastle City Hall spielen. Doch kurz vor der Show wurde dem «Mirror» zufolge per Lautsprecherdurchsage bekannt gegeben, dass das Konzert nicht stattfinden könne. Der Veranstalter teilte den anwesenden Fans offenbar mit, dass Malik gehofft habe, auftreten zu können. Das sei nun aber nicht möglich.