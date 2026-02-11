Zayn Malik war nie verliebt in Gigi Hadid

Gleichzeitig betonte Malik, dass er der Mutter seiner Tochter Khai (5) stets verbunden bleiben werde: «Um das ganz klar zu sagen: Ich werde G immer lieben, weil sie der Grund ist, dass mein Kind auf dieser Erde ist, und ich habe den grössten Respekt vor ihr. Ich werde sie immer lieben, aber ich weiss nicht, ob ich jemals in sie verliebt war.» Und er fügte hinzu: «Ich liebe sie wahnsinnig, aber nein, ich glaube nicht, dass ich zu dem Zeitpunkt in sie verliebt war.»