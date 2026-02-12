Zayn Malik war nie verliebt in Gigi Hadid

Zayn Malik (33) hat im «Call Her Daddy»–Podcast über seine frühere Beziehung zu Supermodel Gigi Hadid (30) gesprochen – und dabei ein erstaunliches Eingeständnis gemacht. Er glaube nicht, dass er je in das Model verliebt gewesen sei, so der frühere One–Direction–Star in der am Mittwoch (11. Februar) veröffentlichten Folge.
Bereits 2024 hatte Malik in der «The Zach Sang Show» für Aufsehen gesorgt, als er sagte, er wisse nicht, ob er jemals wirklich verliebt gewesen sei. Cooper hakte nun nach, ob er noch immer zu dieser Aussage stehe.
«Vielleicht war es Lust»
Die Antwort des Sängers fiel bemerkenswert ehrlich aus: «Ja. Mein Verständnis von Liebe entwickelt sich ständig weiter», erklärte er. «In dem Moment damals dachte ich vielleicht, es sei Liebe, aber als ich älter wurde, habe ich gemerkt, dass es das vielleicht nicht war. Vielleicht war es Lust. Vielleicht war es dies, vielleicht war es das. Ich habe nicht das Gefühl, dass es Liebe war.»
Gleichzeitig betonte Malik, dass er der Mutter seiner Tochter Khai (5) stets verbunden bleiben werde: «Um das ganz klar zu sagen: Ich werde G immer lieben, weil sie der Grund ist, dass mein Kind auf dieser Erde ist, und ich habe den grössten Respekt vor ihr. Ich werde sie immer lieben, aber ich weiss nicht, ob ich jemals in sie verliebt war.» Und er fügte hinzu: «Ich liebe sie wahnsinnig, aber nein, ich glaube nicht, dass ich zu dem Zeitpunkt in sie verliebt war.»
Sechs turbulente Jahre
Malik und Hadid galten lange als eines der glamourösesten Paare der Promi–Welt. Erstmals sollen sie im November 2015 zusammen gesichtet worden sein. Es folgten sechs Jahre voller gemeinsamer Auftritte – von der Met Gala bis zur Geburt ihrer Tochter Khai. Doch 2021 kam das Aus.
Zuvor hatte «TMZ» berichtet, dass Malik Hadids Mutter Yolanda Hadid während eines Streits geschlagen haben soll. Der Sänger bestritt die Vorwürfe, bekannte sich jedoch in den darauf folgenden Verfahren schuldig im Sinne eines sogenannten «No Contest»–Plädoyers und erhielt eine Bewährungsstrafe von 360 Tagen.
Inzwischen hat zumindest Hadid ihr Liebesleben neu sortiert. Sie ist seit inzwischen mit Schauspieler Bradley Cooper (51) liiert. Erste Liebesgerüchte waren im Herbst 2023 aufgekommen.