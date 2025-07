ZDF-Doku «Plötzlich Majestät»: Wenn aus Bürgerlichen Royals werden

Von Sydney nach Kopenhagen – Mary Donaldsons royaler Marathonlauf

Alles begann in einem Pub in Sydney während der Olympischen Spiele im Jahr 2000. Die Marketingspezialistin Mary Donaldson (53) lernte dort den dänischen Kronprinzen Frederik (57) kennen – offenbar ohne zu wissen, mit wem sie es zu tun hatte. Was als lockere Bekanntschaft begann, entwickelte sich zu einer Romanze, die Dänemarks Königshaus revolutionieren sollte.