ZDF-Doku über Gina Schumacher: Das erwartet die Zuschauer

Eine Besonderheit, denn die Familie hält das Privatleben möglichst aus der Öffentlichkeit heraus. In dem 43–minütigen Film von Thomas Pletzinger sind Corinna und Gina Schumacher nun aber in ihrem Alltag zu erleben. Auch auf den schweren Skiunfall von Michael Schumacher Ende 2013 kommt die 29–Jährige zu sprechen, wie «Bild» berichtet. «Nach Papas Unfall habe ich mich da wirklich reingehängt, weil ich irgendwas machen musste.» Ohne Pferde könnte sie nicht sein. «Die haben mir geholfen, das alles durchzustehen.»