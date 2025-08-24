«ZDF-Fernsehgarten»: Andrea Kiewel mit Botschaft für Stefan Mross

«Lieber Stefan, ich kann an dieser Stelle nur sagen: Ich kann deine Trauer total nachempfinden», begann sie ihre Botschaft an Mross. Und weiter: «Wir alle, hier in der ‹Immer wieder sonntags›–Arena, meine Familie und ich, wir sind jetzt ganz, ganz fest bei dir. Wir denken an dich.»