ZDF-«Fernsehgarten»: Das sind Sendetermine und Mottos der Saison 2025

Los geht es am 4. Mai 2025 mit dem traditionellen «Auftakt» auf dem Mainzer Lerchenberg. In den darauffolgenden Wochen können sich die Fans auf den «Hit Marathon» am 11. Mai und die Schweiz–Ausgabe am 18. Mai freuen, in der sich alles um den ESC drehen wird. Darauf folgen das «SchlagerDARTEN» am 25. Mai, «Ab in den Urlaub» am 1. Juni und der «Vintage Flohmarkt» am 8. Juni.