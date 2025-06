«ZDF-Institution» Norbert Lehmann hat nach 40 Jahren fertig

Der gebürtige Dortmunder Lehmann, der laut des Senders zwei Töchter hat und in Heidelberg lebt, übernahm in diesen rund vier Jahrzehnten unterschiedlichste Aufgaben – mal vor und mal hinter der Kamera. Er war seit 1985 für das Zweite Deutsche Fernsehen tätig, darunter als Redakteur im Bonner ZDF–Studio, als Leiter des ZDF–Studios Hessen oder auch als Leiter und Moderator des «ZDF–Mittagsmagazins». Zuletzt arbeitete er als Redaktionsleiter «SPORTtäglich» in der ZDF–Hauptredaktion Sport sowie als Präsentator ebenjenes Sportblocks in den «heute»–Nachrichten, durch den er am Montag ein letztes Mal führte.