ZDF-Komödie «Die Bachmanns»: Patchwork-Spass mit «Stromberg»-Stars

In einer der Hauptrollen ist Oliver Wnuk zu sehen, der «Stromberg»–Fans als der liebenswert–tollpatschige Ulf Steinke in Erinnerung geblieben ist. Für Wnuk ist die Zusammenarbeit mit Husmann eine willkommene Rückkehr zu gemeinsamen Wurzeln. «Mit Ralf hat man immer diese besondere Mischung aus Humor und Alltagsdrama, die so typisch für seine Arbeit ist», so Wnuk über das Projekt.