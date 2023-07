ZDF-Miniserie «Der Palast» bekommt offenbar eine zweite Staffel

Die ersten sechs Episoden von «Der Palast» liefen im Januar 2022 im ZDF und entpuppten sich als Überraschungserfolg. Mit mehr als sechs Millionen Zuschauern begeisterte der Mehrteiler viele Menschen vor den TV-Geräten und war am Ende des Jahres eine der meistgesehenen deutschen Serien 2022. Die Serie wurde ursprünglich im Herbst 2020 bis Frühjahr 2021 in Berlin, Bayern und Polen gedreht. Bereits am 27. Dezember war sie in der ZDF-Mediathek abrufbar.