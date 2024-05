ZDF plant weitere Folgen von «Neuer Wind im Alten Land»

Als chaotisch–liebenswerte Lolle in der Serie «Berlin, Berlin» ist Felicitas Woll (44) vielen Fernsehzuschauern noch in guter Erinnerung. Auch ihre Darstellung in der ZDF–Produktion «Neuer Wind im Alten Land» kam beim Publikum gut an. So gut, dass der Sender nach zwei Testfolgen nun an eine Fortsetzung denkt.