ZDF-Programmwoche zum Tag des Ehrenamts: Das erwartet die Zuschauer

Zum Tag des Ehrenamts im ZDF (v.l.): Elvis in «37° Leben: Ehrenamt am Limit», Matthias und Smilla in «37°: Ehrenamt - unersetzlich, unbezahlbar» sowie Thomas «Eichi» Eichstätt in der Doku «Im Osten was Neues».

[M] ZDF / Christian Trieloff / ZDF / Johannes Meier / ZDF / Marius Porte