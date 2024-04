ZDF-Reihe «Marie Brand» feiert mit neuer Folge Quotenrekord

Grosser Erfolg für die beliebte ZDF–Reihe «Marie Brand». Die am Samstagabend ausgestrahlte Folge «Marie Brand und die verfolgte Braut» erreichte laut den offiziellen Einschaltquoten der AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit der GfK einen Marktanteil im Gesamtpublikum von 30,6 Prozent – so viel wie noch keine andere «Marie Brand»–Episode je zuvor. Über den Rekord berichtete zunächst das Branchenmagazin «DWDL». Die bisherige Bestmarke lag bei einem Marktanteil von 30,3 Prozent aus dem Jahr 2022. Im Schnitt sahen am 20. April 2024 ab 20:15 Uhr 7,56 Millionen Menschen ab drei Jahren die 90 Minuten «Marie Brand» im ZDF.