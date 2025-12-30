ZDF-Silvestershow in Hamburg: Kerstin Ott freut sich auf neue Kulisse

Zivkov: Ich freue mich riesig, dass ich mit dieser Show meinen Kindheitstraum verwirklichen darf. Ich habe die Show immer selbst verfolgt und jetzt ein Teil davon zu sein, ist etwas ganz besonderes für mich. Die Vorstellung gemeinsam mit allen tollen Menschen, Kolleginnen und Kollegen auf einer schwimmenden Bühne live ins neue Jahr zu starten, macht den Moment einfach magisch. So kann man nur wunderbar ins neue Jahr starten!