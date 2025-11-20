ZDF-Talkshow «Maybrit Illner»: Thema und Gäste am Donnerstag

Die Deutschen sorgen sich besonders um die wirtschaftliche Zukunft und um eine zu hohe Zuwanderung. Die allgemeine Stimmung im Land ist gedrückt, und die schwarz–rote Regierung schafft es bisher nicht, daran etwas zu ändern. Wenn über Arbeitsplatzverluste, «Deindustrialisierung» oder das «Stadtbild» diskutiert wird, geht es längst nicht nur um Ängste vor sozialem Abstieg, sondern um tatsächliche Herausforderungen.