ZDF-Talkshow «Maybrit Illner»: Thema und Gäste am Donnerstag

Kurz vor dem fünften Kriegswinter wächst die Sehnsucht nach einem Ende der russischen Angriffe auf die Ukraine. Der politische Druck, eine Lösung zu erzwingen, kommt aus Washington – der militärische aus Moskau. Trumps überraschend präsentierter 28–Punkte–Plan hat die europäischen Partner erneut auf dem falschen Fuss erwischt. Für Kiew war das Paket faktisch ein Ultimatum: annehmen oder ablehnen. Gemeinsam mit den europäischen Unterstützern blieb der Ukraine zuletzt nur der Versuch, Washington von den härtesten Forderungen abzubringen. Trump versteht sich offenbar nicht länger als Verbündeter des Westens oder der Ukraine, sondern als Vermittler zwischen den Fronten.