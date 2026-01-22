ZDF-Talkshow «Maybrit Illner»: Thema und Gäste am Donnerstag

Die nächste Ausgabe der ZDF–Talkshow «Maybrit Illner» findet am Donnerstag, dem 22. Januar, ab 22:15 Uhr im ZDF statt. Das sind die Gäste und das Thema der kommenden Sendung.
Um welches Thema geht es in der ZDF–Talkshow «Maybrit Illner»?
Das Thema der Sendung lautet: "Trumps Grössenwahn – wer hält dagegen?"
US–Präsident Donald Trump nutzt das Weltwirtschaftsforum in Davos als Bühne für eine globale Machtdemonstration. Sein Anspruch auf Grönland, ein eigener «Friedensplan» für die Welt und die klare Botschaft an alle Zweifler: Wer nicht folgt, muss mit Strafzöllen und wirtschaftlichen Gegenmassnahmen rechnen. Gibt es überhaupt noch Spielraum für Widerstand? Nicht weniger als die Nato, die Ukraine und Europas Wohlstand scheinen auf dem Spiel zu stehen. Setzt Washington seine neue Sicherheitsdoktrin konsequent Schritt für Schritt um?
Die Europäische Union versucht gegenzuhalten und beruft ein Gipfeltreffen in Brüssel ein. Eine zentrale Frage bleibt: Wie anfällig ist Europa für politischen und wirtschaftlichen Druck aus den USA? Gelingt es den EU–Staats– und Regierungschefs, eine geschlossene Linie gegenüber Trump zu entwickeln? Und welche Verantwortung übernimmt dabei Deutschland unter Bundeskanzler Merz?
Welche Gäste diskutieren bei Maybrit Illner in der Sendung?
Armin Laschet (CDU–Aussenpolitiker)
Herfried Münkler (Politikwissenschaftler)
Sarah Pagung (Leiterin Internationale Politik und Hauptstadtbüro der Körber–Stiftung)
Stormy–Annika Mildner (Wirtschaftswissenschaftlerin und Direktorin des Aspen Institut Deutschland)
Claus Kleber (ehemaliger ZDF–Moderator)
Die ZDF–Talkshow «Maybrit Illner»
Die wöchentliche politische Talkshow «Maybrit Illner» wird seit dem 14. Oktober 1999 im ZDF ausgestrahlt und im Hauptstadtstudio Unter den Linden in Berlin produziert. Moderiert von der erfahrenen Berliner Journalistin Maybrit Illner (geb. 1965) zeichnet sich die Sendung durch ihre dynamischen und tiefgehenden Diskussionen zu aktuellen politischen und gesellschaftlichen Themen aus. Illner lädt regelmässig führende Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ein, um brisante Fragen, die Deutschland und die Welt betreffen, zu erörtern.
Die Sendung ist bekannt für ihre Spezialformate und gelegentliche Sonderausgaben, wie das «TV–Duell der Opposition» oder «illner intensiv», die in Zeiten politischer und gesellschaftlicher Wendepunkte tiefere Einblicke und Diskussionen bieten.
Jede Sendung steht ab der Ausstrahlung in der Mediathek der öffentlich–rechtlichen Sender zur Verfügung.