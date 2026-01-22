ZDF-Talkshow «Maybrit Illner»: Thema und Gäste am Donnerstag

US–Präsident Donald Trump nutzt das Weltwirtschaftsforum in Davos als Bühne für eine globale Machtdemonstration. Sein Anspruch auf Grönland, ein eigener «Friedensplan» für die Welt und die klare Botschaft an alle Zweifler: Wer nicht folgt, muss mit Strafzöllen und wirtschaftlichen Gegenmassnahmen rechnen. Gibt es überhaupt noch Spielraum für Widerstand? Nicht weniger als die Nato, die Ukraine und Europas Wohlstand scheinen auf dem Spiel zu stehen. Setzt Washington seine neue Sicherheitsdoktrin konsequent Schritt für Schritt um?