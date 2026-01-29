ZDF-Talkshow «Maybrit Illner»: Thema und Gäste am Donnerstag

«Unser altes Wirtschaftsmodell funktioniert nicht mehr, wir müssen eine neue Grundlage schaffen für wirtschaftlichen Erfolg», warnt Vizekanzler Lars Klingbeil und fordert eine neue Basis für künftigen Wohlstand. Günstige Energie aus Russland, verlässliche Absatzmärkte im Ausland und die sicherheitspolitische Rückendeckung durch die USA seien keine Selbstverständlichkeit mehr. Nach drei Jahren weitgehender Stagnation erwartet die Bundesregierung für 2026 lediglich ein Wachstum von rund einem Prozent – gestützt vor allem durch milliardenschwere Investitionsprogramme von CDU und SPD.