Die nächste Ausgabe der ZDF–Talkshow «Maybrit Illner» findet am Donnerstag, dem 29. Januar, ab 22:15 Uhr im ZDF statt. Das sind die Gäste und das Thema der kommenden Sendung.
Um welches Thema geht es in der ZDF–Talkshow «Maybrit Illner»?
Das Thema der Sendung lautet: «Deutschland ohne Wachstum – Opfer bringen für den Neustart?»
«Unser altes Wirtschaftsmodell funktioniert nicht mehr, wir müssen eine neue Grundlage schaffen für wirtschaftlichen Erfolg», warnt Vizekanzler Lars Klingbeil und fordert eine neue Basis für künftigen Wohlstand. Günstige Energie aus Russland, verlässliche Absatzmärkte im Ausland und die sicherheitspolitische Rückendeckung durch die USA seien keine Selbstverständlichkeit mehr. Nach drei Jahren weitgehender Stagnation erwartet die Bundesregierung für 2026 lediglich ein Wachstum von rund einem Prozent – gestützt vor allem durch milliardenschwere Investitionsprogramme von CDU und SPD.
Doch globale Umbrüche sind nicht das einzige Problem. Hohe Bürokratiekosten, fehlende Investitionen, Fachkräftemangel, steigende Energiepreise und ein teurer Sozialstaat bremsen die Wirtschaft zusätzlich.
Steht Deutschland vor einer langen Schwächephase? Müssen Bürgerinnen und Bürger mehr leisten oder staatliche Ausgaben gekürzt werden, um die Wettbewerbsfähigkeit zurückzugewinnen – oder gelingt ein wirtschaftlicher Neustart?
Welche Gäste diskutieren bei Maybrit Illner in der Sendung?
Lars Klingbeil (Bundesfinanzminister und Vizekanzler)
Hildegard Müller (VDA‑Präsidentin)
Gabriel Felbermayr (Ökonom und Berater der CDU‑Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche)
Eva Quadbeck (Chefredakteurin und Leiterin des Hauptstadtbüros des «RedaktionsNetzwerks Deutschland»)
Die ZDF–Talkshow «Maybrit Illner»
Die wöchentliche politische Talkshow «Maybrit Illner» wird seit dem 14. Oktober 1999 im ZDF ausgestrahlt und im Hauptstadtstudio Unter den Linden in Berlin produziert. Moderiert von der erfahrenen Berliner Journalistin Maybrit Illner (geb. 1965) zeichnet sich die Sendung durch ihre dynamischen und tiefgehenden Diskussionen zu aktuellen politischen und gesellschaftlichen Themen aus. Illner lädt regelmässig führende Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ein, um brisante Fragen, die Deutschland und die Welt betreffen, zu erörtern.
Die Sendung ist bekannt für ihre Spezialformate und gelegentliche Sonderausgaben, wie das «TV–Duell der Opposition» oder «illner intensiv», die in Zeiten politischer und gesellschaftlicher Wendepunkte tiefere Einblicke und Diskussionen bieten.
Jede Sendung steht ab der Ausstrahlung in der Mediathek der öffentlich–rechtlichen Sender zur Verfügung.