ZDF-Talkshow «Maybrit Illner»: Thema und Gäste am Donnerstag

Die nächste Ausgabe der ZDF–Talkshow «Maybrit Illner» findet am Donnerstag, dem 5. Februar 2026, ab 22:15 Uhr im ZDF statt. Das sind die Gäste und das Thema der kommenden Sendung.
Um welches Thema geht es in der ZDF–Talkshow «Maybrit Illner»?
Das Thema der Sendung lautet: «Mehr schuften – Wohlstand retten?»
Nach der hitzigen Debatte um Teilzeitregelungen und telefonische Krankschreibungen bringt die Union weitere Vorschläge für eine wirtschaftliche Kurskorrektur ins Spiel: Ein Feiertag könnte gestrichen, die telefonische Krankmeldung beendet, die Wochenarbeitszeit verlängert und der Achtstundentag infrage gestellt werden. Handelt es sich um notwendige Reformen – oder um bewusst zugespitzte Forderungen? Und lässt sich so tatsächlich erreichen, dass in Deutschland mehr gearbeitet wird?
Welche Gäste diskutieren bei Maybrit Illner in der Sendung?
Kanzleramtsminister Thorsten Frei (CDU)
Grünen–Fraktionschefin Katharina Dröge
DGB–Vorsitzende Yasmin Fahimi
Ökonom Michael Hüther
Bäckermeister Matthias Grenzer
Journalist Robin Alexander
Die ZDF–Talkshow «Maybrit Illner»
Die wöchentliche politische Talkshow «Maybrit Illner» wird seit dem 14. Oktober 1999 im ZDF ausgestrahlt und im Hauptstadtstudio Unter den Linden in Berlin produziert. Moderiert von der erfahrenen Berliner Journalistin Maybrit Illner (geb. 1965) zeichnet sich die Sendung durch ihre dynamischen und tiefgehenden Diskussionen zu aktuellen politischen und gesellschaftlichen Themen aus. Illner lädt regelmässig führende Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ein, um brisante Fragen, die Deutschland und die Welt betreffen, zu erörtern.
Die Sendung ist bekannt für ihre Spezialformate und gelegentliche Sonderausgaben, wie das «TV–Duell der Opposition» oder «illner intensiv», die in Zeiten politischer und gesellschaftlicher Wendepunkte tiefere Einblicke und Diskussionen bieten.
Jede Sendung steht ab der Ausstrahlung in der Mediathek der öffentlich–rechtlichen Sender zur Verfügung.