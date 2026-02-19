ZDF-Talkshow «Maybrit Illner»: Thema und Gäste am Donnerstag

Bundeskanzler Friedrich Merz setzt in der deutschen Aussenpolitik auf eine spürbare Kurskorrektur: In seiner Eröffnungsrede auf der Münchner Sicherheitskonferenz forderte er mehr geopolitischen Realismus und eine grössere Unabhängigkeit Europas. Dabei sparte er nicht mit deutlichen Worten in Richtung Washington. Doch während der Kanzler neue Stärke demonstrieren will, wächst die Skepsis: Ist dieses neue Selbstbewusstsein ein notwendiger Befreiungsschlag oder droht es die europäischen Partner zu verunsichern?