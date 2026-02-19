ZDF-Talkshow «Maybrit Illner»: Thema und Gäste am Donnerstag

Die nächste Ausgabe der ZDF–Talkshow «Maybrit Illner» findet am Donnerstag, dem 19. Februar, ab 22:15 Uhr im ZDF statt. Das sind die Gäste und das Thema der kommenden Sendung.
Um welches Thema geht es in der ZDF–Talkshow «Maybrit Illner»?
Das Thema der Sendung lautet: «Ohne Trump gegen Putin – ist Deutschland stark genug?»
Bundeskanzler Friedrich Merz setzt in der deutschen Aussenpolitik auf eine spürbare Kurskorrektur: In seiner Eröffnungsrede auf der Münchner Sicherheitskonferenz forderte er mehr geopolitischen Realismus und eine grössere Unabhängigkeit Europas. Dabei sparte er nicht mit deutlichen Worten in Richtung Washington. Doch während der Kanzler neue Stärke demonstrieren will, wächst die Skepsis: Ist dieses neue Selbstbewusstsein ein notwendiger Befreiungsschlag oder droht es die europäischen Partner zu verunsichern?
Hinter der strategischen Neuausrichtung stehen massive finanzielle Herausforderungen: Wer übernimmt die Kosten für die Verteidigung und die dringend benötigten Waffensysteme? Woher kommen die Milliarden für den Aufbau einer eigenständigen Verteidigungsfähigkeit Europas? Wie teuer erkauft sich Deutschland die angestrebte Unabhängigkeit von den USA?
Welche Gäste diskutieren bei Maybrit Illner in der Sendung?
Johann Wadephul, Bundesaussenminister
Carsten Breuer, Generalinspekteur der Bundeswehr
Manfred Weber (CSU), Fraktions– und Parteivorsitzender der Europäischen Volkspartei (EVP)
Florence Gaub, Politikwissenschaftlerin
Marina Weisband, deutsch–ukrainische Publizistin
Frederik Pleitgen, CNN–Korrespondent
Die ZDF–Talkshow «Maybrit Illner»
Die wöchentliche politische Talkshow «Maybrit Illner» wird seit dem 14. Oktober 1999 im ZDF ausgestrahlt und im Hauptstadtstudio Unter den Linden in Berlin produziert. Moderiert von der erfahrenen Berliner Journalistin Maybrit Illner (geb. 1965) zeichnet sich die Sendung durch ihre dynamischen und tiefgehenden Diskussionen zu aktuellen politischen und gesellschaftlichen Themen aus. Illner lädt regelmässig führende Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ein, um brisante Fragen, die Deutschland und die Welt betreffen, zu erörtern.
Die Sendung ist bekannt für ihre Spezialformate und gelegentliche Sonderausgaben, wie das «TV–Duell der Opposition» oder «illner intensiv», die in Zeiten politischer und gesellschaftlicher Wendepunkte tiefere Einblicke und Diskussionen bieten.
Jede Sendung steht ab der Ausstrahlung in der Mediathek der öffentlich–rechtlichen Sender zur Verfügung.