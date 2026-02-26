ZDF-Talkshow «Maybrit Illner»: Thema und Gäste am Donnerstag

Nach langem politischen Druck wurden zuletzt mehr als drei Millionen Bilder, Videos und Dokumentenseiten aus den Akten im Fall Epstein veröffentlicht. Einige Personen, die in den Akten genannt werden, sind inzwischen zurückgetreten. In England wurde König Charles' Bruder Andrew vorübergehend festgenommen. Müssen Politiker und Prominente weitere Enthüllungen fürchten? Und ist das Epstein–System allein ein Fall für die Justiz – oder braucht es auch politische Konsequenzen?