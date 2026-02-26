ZDF-Talkshow «Maybrit Illner»: Thema und Gäste am Donnerstag

Die nächste Ausgabe der ZDF–Talkshow «Maybrit Illner» findet am Donnerstag, dem 26. Februar, ab 22:15 Uhr im ZDF statt. Das sind die Gäste und das Thema der kommenden Sendung.
Um welches Thema geht es in der ZDF–Talkshow «Maybrit Illner»?
Das Thema der Sendung lautet: «Epsteins Netzwerk – Skandal mit System?»
Gewalt, systematischer Missbrauch und Korruption: Jeffrey Epstein – US–Millionär, Society–Grösse und verurteilter Sexualstraftäter – baute über Jahrzehnte ein weit verzweigtes Netzwerk auf. Er brachte einflussreiche Personen aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft und dem Adel zusammen, verdiente sein Vermögen mit legalen und fragwürdigen Geschäften, handelte mit Informationen – und vor allem mit jungen und minderjährigen Frauen.
Nach langem politischen Druck wurden zuletzt mehr als drei Millionen Bilder, Videos und Dokumentenseiten aus den Akten im Fall Epstein veröffentlicht. Einige Personen, die in den Akten genannt werden, sind inzwischen zurückgetreten. In England wurde König Charles' Bruder Andrew vorübergehend festgenommen. Müssen Politiker und Prominente weitere Enthüllungen fürchten? Und ist das Epstein–System allein ein Fall für die Justiz – oder braucht es auch politische Konsequenzen?
Welche Gäste diskutieren bei Maybrit Illner in der Sendung?
Marie–Agnes Strack–Zimmermann (FDP), Europaabgeordnete
Jürgen Trittin, Grünen–Politiker
Margot Kässmann, Theologin und Autorin
Daniel Laufer, Investigativ–Reporter von «Paper Trail Media»
Annett Meiritz, Amerika–Expertin des «Handelsblatts»
Die ZDF–Talkshow «Maybrit Illner»
Die wöchentliche politische Talkshow «Maybrit Illner» wird seit dem 14. Oktober 1999 im ZDF ausgestrahlt und im Hauptstadtstudio Unter den Linden in Berlin produziert. Moderiert von der erfahrenen Berliner Journalistin Maybrit Illner (geb. 1965) zeichnet sich die Sendung durch ihre dynamischen und tiefgehenden Diskussionen zu aktuellen politischen und gesellschaftlichen Themen aus. Illner lädt regelmässig führende Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ein, um brisante Fragen, die Deutschland und die Welt betreffen, zu erörtern.
Die Sendung ist bekannt für ihre Spezialformate und gelegentliche Sonderausgaben, wie das «TV–Duell der Opposition» oder «illner intensiv», die in Zeiten politischer und gesellschaftlicher Wendepunkte tiefere Einblicke und Diskussionen bieten.
Jede Sendung steht ab der Ausstrahlung in der Mediathek der öffentlich–rechtlichen Sender zur Verfügung.