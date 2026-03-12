ZDF-Talkshow «Maybrit Illner»: Thema und Gäste am Donnerstag

Nutzniesser der Eskalation ist unterdessen Wladimir Putin, da die Ölpreise steigen und weltweite Vorräte an Luftabwehrraketen knapp werden. Da ein hoher Ölpreis auch den US–Präsidenten unter Druck setzt, könnte er die Sanktionen gegen Russland lockern, um den Markt zu entlasten. Wie lange kann dieser Krieg im Iran dauern? Wird Trump das Interesse verlieren und Israel alleinlassen? Welche Rolle bleibt den Europäern in diesem Konflikt? Droht ein neuer Energiepreisschock und damit eine globale Wirtschaftskrise?