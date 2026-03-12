ZDF-Talkshow «Maybrit Illner»: Thema und Gäste am Donnerstag

Die nächste Ausgabe der ZDF–Talkshow «Maybrit Illner» findet am Donnerstag, dem 12, März, ab 22:15 Uhr im ZDF statt. Das sind die Gäste und das Thema der kommenden Sendung.
Um welches Thema geht es in der ZDF–Talkshow «Maybrit Illner»?
Das Thema der Sendung lautet: «Krieg im Iran – grenzenlose Bedrohung?»
Während US–Präsident Donald Trump ein baldiges Ende des Iran–Krieges prophezeit, sehen Israel und Teheran die Lage völlig anders: Die iranischen Revolutionsgarden kontern scharf: Das Ende der Kämpfe liege allein in ihrer Hand. Trotz massiver militärischer Verluste beschiesst der Iran weiterhin seine Nachbarn und droht, die strategisch entscheidende Strasse von Hormus komplett zu blockieren, solange die Angriffe der USA und Israels anhalten. Ein Horrorszenario für die Weltwirtschaft.
Nutzniesser der Eskalation ist unterdessen Wladimir Putin, da die Ölpreise steigen und weltweite Vorräte an Luftabwehrraketen knapp werden. Da ein hoher Ölpreis auch den US–Präsidenten unter Druck setzt, könnte er die Sanktionen gegen Russland lockern, um den Markt zu entlasten. Wie lange kann dieser Krieg im Iran dauern? Wird Trump das Interesse verlieren und Israel alleinlassen? Welche Rolle bleibt den Europäern in diesem Konflikt? Droht ein neuer Energiepreisschock und damit eine globale Wirtschaftskrise?
Welche Gäste diskutieren bei Maybrit Illner in der Sendung?
John Bolton, früherer Sicherheitsberater von US–Präsident Donald Trump
Armin Laschet, CDU–Aussenpolitiker
Michel Abdollahi, deutsch–iranischer Journalist
Stormy–Annika Mildner vom Aspen Institut Deutschland
Hans–Jakob Schindler, Nahost– und Terrorismusexperte
Katrin Eigendorf, ZDF–Sonderkorrespondentin
Die ZDF–Talkshow «Maybrit Illner»
Die wöchentliche politische Talkshow «Maybrit Illner» wird seit dem 14. Oktober 1999 im ZDF ausgestrahlt und im Hauptstadtstudio Unter den Linden in Berlin produziert. Moderiert von der erfahrenen Berliner Journalistin Maybrit Illner (geb. 1965) zeichnet sich die Sendung durch ihre dynamischen und tiefgehenden Diskussionen zu aktuellen politischen und gesellschaftlichen Themen aus. Illner lädt regelmässig führende Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ein, um brisante Fragen, die Deutschland und die Welt betreffen, zu erörtern.
Die Sendung ist bekannt für ihre Spezialformate und gelegentliche Sonderausgaben, wie das «TV–Duell der Opposition» oder «illner intensiv», die in Zeiten politischer und gesellschaftlicher Wendepunkte tiefere Einblicke und Diskussionen bieten.
Jede Sendung steht ab der Ausstrahlung in der Mediathek der öffentlich–rechtlichen Sender zur Verfügung.